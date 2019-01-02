Тела еще двух погибших нашли под завалами в Магнитогорске, один из них ребенок

Под завалами частично обрушившегося в Магнитогорске дома нашли тела еще двух погибших. Согласно последней информации пресс-службы МЧС, мертвыми найдены взрослый мужчина и девочка примерно трех лет.

Таким образом, количество погибших после взрыва бытового газа в жилом доме, увеличилось до восемнадцати человек, передает сегодня ТАСС.

В настоящий момент неизвестной остается судьба еще 23 человек.

Ранее сообщалось, что под завалами был найден живым 11-месячный мальчик. Его экстренно доставили в Москву, где врачи прилагают максимальные усилия для того, чтобы юный пациент поправился.