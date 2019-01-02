В жилом доме в Подмосковье вспыхнул пожар, погибли два человека

В подмосковной Истре вспыхнул пожар в деревянном жилом доме. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли два человека, личности которых в настоящий момент устанавливаются.

Происшествие случилось рано утром в среду, 2 января, в садовом товариществе "Ягодка". Как сообщает сегодня осведомленный источник в экстренных службах, в момент возникновения пламени в жилом помещении находились двое взрослых и двое детей, передает ТАСС.

К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. После разбора пожара из-под завалов были извлечены два тела. Устанавливаются причины случившегося.