Количество жертв взрыва бытового газа в Магнитогорске увеличилось

Спасатели нашли тела еще двух погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Соответствующую информацию предоставили в среду, 2 января, в пресс-службе главка МЧС по Челябинской области

В процессе разбора завалов на месте обрушившегося подъезда спасателям удалось обнаружить мертвыми еще двух граждан, передает сегодня утром портал "Газета.Ru".

В МЧС добавили, что число жертв, таким образом, увеличилось до тринадцати. Детей среди последних двух найденных нет, сообщает ТАСС.

Напомним, взрыв бытового газа прогремел в Магнитогорске рано утром 31 декабря. Судьба более чем 30 человек все еще неизвестна.