Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии

В понедельник, 31 декабря, из Магнитогорская пришла очередная неутешительная новость. Согласно последней информации, один пострадавший при взрыве газа в жилом доме находится в крайне тяжелом состоянии.

Соответствующие данные сегодня предоставили сотрудники Минздрава Челябинской области. Подчеркивается, что один из госпитализированных в городскую больницу под номером 3 помещен в реанимацию, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о четверых погибших в результате взрыва бытового газа. Информации о судьбе еще 68 граждан к настоящему моменту не поступало.