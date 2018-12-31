Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии
31 декабря 2018, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 31 декабря, из Магнитогорская пришла очередная неутешительная новость. Согласно последней информации, один пострадавший при взрыве газа в жилом доме находится в крайне тяжелом состоянии.
Соответствующие данные сегодня предоставили сотрудники Минздрава Челябинской области. Подчеркивается, что один из госпитализированных в городскую больницу под номером 3 помещен в реанимацию, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось о четверых погибших в результате взрыва бытового газа. Информации о судьбе еще 68 граждан к настоящему моменту не поступало.