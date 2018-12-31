Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Утром в понедельник, 31 декабря, поступили неутешительные новости из Магнитогорска. Согласно последней информации, количество погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме возросло до четырех.



Соответствующие данные ранее сегодня предоставил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, сообщает РИА "Новости"

Ранее поступила информация о трех погибших в результате случившегося. Кроме того, отмечалось, что судьба 79 человек после взрыва бытового газа в жилом доме остается неизвестной. На месте происшествия в настоящий момент работают спасатели, которые разбирают завалы.