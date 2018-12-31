После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске объявили режим ЧС

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске Челябинской области был введен режим ЧС. Соответствующую информацию в понедельник утром предоставил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Известно, что штаб возглавил губернатор области Борис Дубровский. Ранее сообщалось, что сегодня рано утром в жилом доме под номером 164 по проспекту Карла Маркса произошел взрыв бытового газа, передает РИА "Новости"

В настоящий момент известно о трех погибших. Кроме того, неизвестна судьба 79 человек. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

Для эвакуированных жителей дома в близлежащих школах №5 и №14 развернули пункты временного размещения, где гражданам предоставляют горячее питание.