В Подмосковье произошло ДТП, двое погибших

В подмосковной Коломне в воскресенье, 30 декабря, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии погибли два человека, а еще трое пострадали.

В экстренных службах отметили, что ДТП случилось в поселке Первомайский городского округа Коломна. Отмечается, что на дороге столкнулись два автомобиля. В ходе аварии двое граждан получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте, передает ТАСС.

Пострадавшие, среди которых маленький ребенок, были экстренно госпитализированы. В настоящий момент устанавливаются причины случившегося.