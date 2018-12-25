Медведь убил жителя Челябинской области

Происшествие случилось наануне вечером. Выяснилось, что погибший мужчина нашел четырехлетнего медведя в лесу и поселил его в клетке. Пока не установлено, что именно произошло между человеком и хищником. Известно лишь, что растерзанное тело 40-летнего местного жителя было обнаружено внутри вольера.

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по ЗАТО Озерск вынуждены были застрелить животное из табельного оружия, передает РИА "Новости"