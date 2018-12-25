Ребенка, выбравшегося из тайги после пропажи отца, не показали врачам

Во вторник источник сообщил, что трехлетнего ребенка, самостоятельно выбравшегося из тайги после исчезновения отца, не показали врачам. Мальчик в одиночестве прошел три километра в 35-градусный мороз.

Представитель фельдшерско-акушерского пункта села Кенай Хабаровского края отметил, что ребенок в настоящий момент находится дома. Его мать категорически отказывается общаться с журналистами до того, как станет известно, что случилось с ее супругом, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что мужчина и его сын отправились кататься на снегоходе. У реки он высадил мальчика, а сам хотел развернуться на льду, который проломился. Тонущий местный житель успел сказать сыну, чтобы тот шел домой. Ребенок послушался, но перепутал дорогу. К счастью, его встретил человек, живущий неподалеку, который отвел ребенка к маме.

Поиски мужчины, провалившегося под лед, продолжаются.