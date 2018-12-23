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На западе Москвы в двух частных домах вспыхнул пожар
23 декабря 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Пожарным удалось ликвидировать возгорание, возникшее в частном доме в поселке Мещерский в Новой Москве и перекинувшееся на соседний дом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Инцидент произошел вечером в субботу, 22 декабря, в двухэтажном доме по адресу улица 6-й Дачно-Мещерский проезд дом 40. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.
"Принятыми мерами пожар был ликвидирован. К сожалению, есть пострадавший", – говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Москве. На месте работало 5 единиц техники и 25 человек личного состава.
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