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На западе Москвы в двух частных домах вспыхнул пожар

23 декабря 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

На западе Москвы в двух частных домах вспыхнул пожар
фото: соцсети

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, возникшее в частном доме в поселке Мещерский в Новой Москве и перекинувшееся на соседний дом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ. 

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В больнице в Новосибирске вспыхнул пожар, погиб человек

Инцидент произошел вечером в субботу, 22 декабря, в двухэтажном доме по адресу улица 6-й Дачно-Мещерский проезд дом 40. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.

"Принятыми мерами пожар был ликвидирован. К сожалению, есть пострадавший", – говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Москве. На месте работало 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

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НЛО, десантирующий беспилотники, сняли на видео в Австралии

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В метро Санкт-Петербурга сегодня нашли потерявшегося пятилетнего ребенка. Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов обнаружили мальчика на станции "Электросила".

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