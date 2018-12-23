В Пермском крае 24 декабря объявили днем траура по погибшим шахтерам

На территории Пермского края понедельник, 24 декабря, объявили днем траура по погибшим в результате возгорания на шахте в Соликамске. Об этом сегодня утром сообщил губернатор региона Максим Решетников.

Губернатор также отметил, что власти выплатят семьям погибших горняков по 1 миллиону рублей вне зависимости от того, из какого региона шахтеры прибыли в Соликамск.

Решетников призвал взять каждую семью, в которой случилась трагедия, на сопровождение, поскольку у многих погибших остались малолетние дети. Однако сфокусировать внимание следует не только на сыновьях и дочерях шахтеров, но также на их женах и родителях, передает ТАСС слова губернатора.