Сильно пьяный водитель протаранил в Подмосковье полтора десятка машин

Вечером в субботу, 22 декабря, сильно пьяный автомобилист протаранил в подмосковном городе Раменское полтора десятка машин. Согласно последним данным источников, это произошло при выезде с парковки.

Местные жители, заметившие, что внедорожник двигается странно и задевает другие автомобили, выволокли водителя из салона и сдали его полиции.

Как сообщает портал "Вести", водитель находился в неадекватном состоянии – не мог ходить и даже говорить. Ему также не удалось объяснить правоохранителям, по какой причине он сел за руль после того, как употребил большое количество алкоголя.

Уточняется, что в результате случившегося оказались помяты или поцарапаны не менее пятнадцати машин.