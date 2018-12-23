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Сильно пьяный водитель протаранил в Подмосковье полтора десятка машин
23 декабря 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в субботу, 22 декабря, сильно пьяный автомобилист протаранил в подмосковном городе Раменское полтора десятка машин. Согласно последним данным источников, это произошло при выезде с парковки.
Местные жители, заметившие, что внедорожник двигается странно и задевает другие автомобили, выволокли водителя из салона и сдали его полиции.
Как сообщает портал "Вести", водитель находился в неадекватном состоянии – не мог ходить и даже говорить. Ему также не удалось объяснить правоохранителям, по какой причине он сел за руль после того, как употребил большое количество алкоголя.
Уточняется, что в результате случившегося оказались помяты или поцарапаны не менее пятнадцати машин.
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