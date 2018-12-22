Девять горняков заблокированы в одной из шахт Соликамска

ЧП произошло в субботу в одной из шахт компании "Уралкалий" в четвертом стволе СКРУ-3. В настоящий момент под землей остаются девять работников подрядной организации. Связи с ними нет.

"Задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий, произошло задымление в 4-м стволе СКРУ-3", - говорится в официальном сообщении предприятия. Причина задымления не сообщается.

Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, в шахте по-прежнему остаются девять работников. На месте работают горноспасатели, сотрудники МЧС и бригады медиков.