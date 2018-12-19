В украинской тюрьме погиб воевавший за ЛНР россиянин

Гражданин Российской Федерации Валерий Иванов, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной ЛНР, погиб в колонии Дрогобыча Львовской области.

Об этом в среду, 19 декабря, сообщили в посольстве РФ на Украине. Представитель самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева заявила, что охрана колонии избила Иванова, и тот умер от побоев.

Однако, в местной прокуратуре утверждают, что смерть наступила в результате несчастного случая, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой.

"Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил вкрутить лампочку, которая перегорела. Он залез на складную лестницу, но не удержался и упал на спину", - говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС. Точные причины смерти озвучат через месяц судмедэксперты. ЛНР намерена требовать от украинской стороны передачи тела Иванова.