Водитель легковушки сбил двоих детей в Югре

Водитель легкового автомобиля сбил в Югре двоих детей. Согласно последней информации осведомленных источников, несовершеннолетние переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В отделе МВД по Сургутскому району отметили, что авария случилась в поселке Федоровский. Восемнадцатилетний автовладелец хотел объехать колонну других машин, которые стояли на красный свет, и совершил наезд на двух мальчиков 2006 года рождения, передает РИА "Новости"

Согласно последней информации, ребята получили телесные повреждения и были экстренно доставлены в близлежащее медицинское учреждение.