На трассе в Подмосковье участковому взрывом оторвало кисти рук

На трассе А-108, недалеко от города Куровское в Подмосковье, взорвалась, по предварительным данным, коробка с пиротехникой. Ранение получил мужчина, попытавшийся убрать ее с проезжей части.

Как сообщает РИА Новости, мужчине, который попытался дотронуться до коробки, оторвало кисти рук и травмировало лицо. На месте в настоящее время работают взрывотехники.

"Водитель работает участковым уполномоченным, но в момент взрыва находился не при исполнении. Он хотел убрать коробку с трассы", - пояснил источник в правоохранительных органах.