Вандалы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы разыскивают группу лиц, которые погасили пламя мемориала Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным пресс-службы, вечером 14 декабря полицейские Центрального района выявили, что "группа неизвестных граждан погасила пламя Вечного огня". Возбуждено уголовное дело.

Прибывший на место происшествия наряд ОБ ППСП, зафиксировал, что огонь действительно потушен. В 18:30 сотрудники АО "ПетербургГаз" восстановили горение, передает портал 78.ru.