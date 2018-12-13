На Ямале расследуют загадочную гибель ребенка в стиральной машине

В городе Губкинский на Ямале ребенок погиб в стиральной машине при неустановленных обстоятельствах. К настоящему моменту следователи уже приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

О смерти трехлетнего мальчика в полицию сообщили сотрудники "скорой помощи". По словам медиков, ребенок умер из-за асфиксии, уточняет "Росбалт".

Родители погибшего утверждают, что проснулись ночью и заметили, что их сына нет в кроватке. Они начали искать мальчика и якобы в конце концов обнаружили его тело в барабане стиральной машины. Специалисты сейчас устанавливают, что произошло в семье на самом деле.