Водитель, сбивший в центре Москвы рабочих, ездил без прав

Водитель, который в пятницу, 7 декабря, сбил в центре Москвы трех дорожных рабочих, ездил без прав. Согласно последней информации источника, мужчина одолжил автомобиль у своего приятеля-таксиста.

К настоящему моменту водителя, ставшего виновником ДТП, удалось задержать. Для этого в столице был объявлен план "Перехват", передает РИА "Новости".

Напомним, в результате аварии на Покровском бульваре в центре Москвы пострадали три человека. Все они были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Данных об их состоянии в средства массовой информации пока не поступало.