После массового отравления в детском саду Петербурга возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге в одном из детских садов произошло массовое отравление воспитанников. Согласно последней информации, по факту случившегося в Северной столице было возбуждено уголовное дело.

Данный инцидент произошел в частном детском саду, который расположен на Наличной улице города. В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга напомнили, что с 19 по 27 ноября текущего года в этом учреждении заболели сразу двадцать детей, передает сегодня "Росбалт".

Впоследствии у некоторых воспитанников был выявлен сальмонеллез. Точная причина отравления в настоящий момент устанавливается экспертами.