Самолет, летевший из Сочи в Краснодар, совершил вынужденную посадку

Самолет, следовавший из Сочи в Краснодар во вторник, 4 декабря, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Согласно последней информации, воздушное судно изменило маршрут из-за серьезной неисправности.

Пилоту не удалось убрать шасси после взлета, вследствие чего было принято решение вернуться в авиагавань, передает сегодня вечером ТАСС.

Известно, что на борту летательного аппарата в момент инцидента находились 34 человека, в частности четыре члена экипажа. В результате случившегося ни один человек не пострадал. Подчеркивается, что все пассажиры вылетят в Краснодар в ближайшее время.