В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме, погиб человек

В подмосковном городе Куровское внезапно произошел взрыв в квартире жилого дома. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, в результате случившегося погиб один человек.

Инцидент произошел по адресу: улица Первомайская, дом 70. В квартире на третьем этаже взорвалось неустановленное устройство, вследствие чего были ранены четыре человека, один из которых впоследствии скончался, передает во вторник, 4 декабря, РИА "Новости".

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов. Одной из версий происшествия является взрыв колбы с неизвестным веществом.