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Из-за схода вагонов в Омской области 7 поездов из Москвы могут задержаться
1 декабря 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей. Инцидент произошел в 21.27 мск в пятницу на перегоне между постом 46-й километр и станцией Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская — Ишим. Нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.
Из-за железнодорожной аварии на Транссибе движение семи пассажирских поездов отправлением из Москвы могут задержать. В результате происшествия нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть.
По данным представителей Свердловской железной дороги, возможны задержки поездов: №096 Москва-Барнаул, №055 Москва-Красноярск, №076 Москва-Нюренги, №118 Москва-Новокузнецк, №068 Москва-Абакан, №02 Москва-Владивосток, №070 Москва-Чита.
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место происшествия выехали восстановительные поезда станций. Для выяснения обстоятельств происшествия создана комиссия Свердловской железной дороги.
Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщает, что при сходе с рельсов товарного поезда сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод, - передает РИА Новости. Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения.
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