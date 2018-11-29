Грузовик и маршрутное такси столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Маршрутное такси и грузовик столкнулись в Москве в четверг, 29 ноября. Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия в столице пострадали несколько человек.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что авария случилась на 2-й Вольской улице. Грузовик "КамАЗ" врезался в маршрутку, передает ТАСС.

Пять человек получили травмы. В настоящий момент на месте ДТП работают инспекторы Дорожно-патрульной службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Пока не сообщается, по какой причине грузовая машина допустила столкновение с другим транспортным средством.