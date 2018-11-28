В десять московских торговых центров в среду, 29 ноября, поступили анонимные сообщения о "заложенной бомбе". Представитель экстренных служб столицы отметил, что в настоящий момент проводится эвакуация.

Источник отмечает, что сначала появилась информация о "минировании" семи ТЦ, однако к настоящему моменту эта цифра возросла.

Как сообщает ТАСС, из десяти московских торговых центров были эвакуированы несколько тысяч человек. Известно, что среди "заминированных" ТЦ оказались "Атриум", "Капитолий" и "Цветной".

Все здания оцеплены. На место уже прибыли сотрудники полиции и кинологи со служебными собаками, которые тщательно изучают все помещения.