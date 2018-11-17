В Саратовской области автобус попал под поезд, пятеро погибших

В Озинском районе Саратовской области рейсовый автобус попал под грузовой поезд. Согласно последней информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек.

Происшествие случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде в субботу, 17 ноября, около 12.00 по местному времени, передает РИА "Новости".

В салоне автобуса в момент аварии находились семь человек. Сначала сообщалось, что погибли четыре человека, а трое получили различные травмы. Позже стало известно, что скончалась еще одна женщина. Причину случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.