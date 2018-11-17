В Саратовской области автобус попал под поезд, пятеро погибших
17 ноября 2018, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Озинском районе Саратовской области рейсовый автобус попал под грузовой поезд. Согласно последней информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек.
Происшествие случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде в субботу, 17 ноября, около 12.00 по местному времени, передает РИА "Новости".
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