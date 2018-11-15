В Екатеринбурге арестован водитель, сбивший трех пешеходов

Ленинский районный суд города Екатеринбурга арестовал водителя внедорожника, который в среду, 14 ноября, на большой скорости сбил трех пешеходов на тротуаре. Медики удалили ребенку часть мозга после ДТП в Екатеринбурге

Суд принял решение об аресте 50-летнего водителя «Хонды» CR-V Владимира Пузырева, сбившего на улице Фурманова трех человек, сроком на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы, проводятся необходимые следственные действия», - заявили в СК РФ.

Пузырев пояснял следствию, что на дороге его подрезали, он перепутал педали газа и тормоза и вылетел на тротуар. Сегодня в суде он также отметил, что в его действиях не было злого умысла.

В среду его автомобиль «Хонда» на большой скорости выехал на тротуар, протаранил входную группу магазина, снес пешеходов и светофор. Ранее прошла информация, что водитель таким образом объезжал пробку.