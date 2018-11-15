Медики удалили ребенку часть мозга после ДТП в Екатеринбурге

Двухлетнему мальчику, который 14 ноября пострадал в ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, удалили часть мозга. Медики были вынуждены пойти на это шаг, чтобы спасти ребенку жизнь.

Сейчас состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что все трое пешеходов, пострадавших в ДТП, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, пишет портал Е1.

У матери ребенка, находящейся в реанимации, сломан позвоночник, ее состояние стабильно тяжелое. Она находится на искусственной вентиляции легких, в медикаментозном сне.

ДТП произошло по вине водителя, который попытался на большой скорости объехать пробку по тротуару. Машина сбила мужчину и женщину с коляской, в которой был спал ребенок.