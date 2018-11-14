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Во Владивостоке охранник не пустил "автобус на ножках" на Золотой мост
14 ноября 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке четверо парней попытались пересечь закрытый для пешеходов Золотой мост, притворившись «желтым автобусом». Но не успели – охранник остановил «автобус» и развернул его обратно.
Ранее в сети появился ролик, снятый из окна проезжавшего мимо автомобиля. На видео запечатлены четверо парней, надевшие на себя коробку в виде автобуса желтого цвета и пытавшиеся таким образом пересечь вантовый Золотой мост, пешеходное движение по которому запрещено с 2015 года. Заметивший непорядок охранник остановил этот «автобус на ножках» и развернул его в обратном направлении, не пустив на мост.
«Правильно развернули. Номеров нет, водила не пристегнут, автобус шатается во все стороны – подвеска не в порядке», - с юмором прокомментировали пользователи сети.
«Попытку пересечь мост пресек сотрудник ведомственной охраны. В его полномочия входит предупреждение и пресечение административных правонарушений, обеспечение пропускного режима на охраняемом объекте. Мужчины не успели нарушить правила – охранник их остановил. Полицию он вызывать не стал», - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД РФ по Владивостоку.
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