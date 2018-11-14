В Екатеринбурге двухлетний ребенок впал в кому после ДТП

В Екатеринбурге двухлетний ребенок впал в кому после дорожно-транспортного происшествия. Согласно последней информации источников, у матери маленького мальчика был выявлен перелом позвоночника.

Известно, что водитель иномарки выехал на тротуар на улице Фурманова, протаранил крыльцо одного из магазинов, а также совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали мужчина, двухлетний ребенок в коляске и его мама, передает в среду, 14 ноября, РИА "Новости".

Сразу после аварии травмированные граждане были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Они находятся под постоянным присмотром врачей.