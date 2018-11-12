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На Сахалине уволилась учительница, унизившая школьницу из-за порванной кофты
12 ноября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
На Сахалине уволилась учительница, унизившая девочку из-за порванной кофты. Соответствующую информацию предоставила утром в понедельник глава районного управления образования Татьяна Карнаух.
Инцидент в городе Холмске получил широкий резонанс в соцсетях. Учитель русского языка и литературы довела до слез ученицу школы номер 1 из-за дырки на одежде. С 62-летней сотрудницей учебного заведения была проведена беседа о недопустимости резких высказываний в адрес ребенка и его родителей, а также о нарушении педагогической этики.
Как сообщает РИА "Новости", педагог признала свою вину и приняла решение уволиться. Перед этим она публично извинилась перед школьницей и ее родственниками в присутствии всего класса.
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