На Сахалине уволилась учительница, унизившая школьницу из-за порванной кофты

На Сахалине уволилась учительница, унизившая девочку из-за порванной кофты. Соответствующую информацию предоставила утром в понедельник глава районного управления образования Татьяна Карнаух.

Инцидент в городе Холмске получил широкий резонанс в соцсетях. Учитель русского языка и литературы довела до слез ученицу школы номер 1 из-за дырки на одежде. С 62-летней сотрудницей учебного заведения была проведена беседа о недопустимости резких высказываний в адрес ребенка и его родителей, а также о нарушении педагогической этики.

Как сообщает РИА "Новости", педагог признала свою вину и приняла решение уволиться. Перед этим она публично извинилась перед школьницей и ее родственниками в присутствии всего класса.