//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лена Темникова раскрыла правду о своем здоровье
- Лера Кудрявцева показала фото, как трогательно муж смотрит на дочку
- Волочкова упала на сцене с букетом цветов. Без приключенией у артистки не бывает
- Идеальный пресс Ратаковски не дает покроя российским актрисам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Кемеровской области женщину насмерть сбила снегоуборочная машина
10 ноября 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
В поселке Шерегеш Кемеровской области женщина погибла под колесами снегоуборочной машины. Согласно последней информации источников, страшное происшествие случилось в минувшую пятницу, 9 ноября.
Авария была зафиксирована на улице Дзержинского. Водитель снегоуборочной машины начал сдавать назад, но не заметил пешеходов, которые находились за транспортным средством. В результате он совершил наезд на одну из женщин, даже не заметив этого. Другие пешеходы бросились на помощь пострадавшей.
Впоследствии оказалось, что женщине, попавшей под машину, было 43 года. Она скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью, сообщают местные СМИ.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже, дал показания
//Политика
//Новости СМИ2
//В мире
Предложение Макрона создать "общеевропейскую армию" оскорбило Трампа
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»
Волочкова упала на сцене с букетом цветов. Без приключенией у артистки не бывает
//Общество
Россиянки рассказали, как избежать нежелательной беременности
//Спорт
Женя Медведева поддержала Этери Тутберидзе, у которой случилось большое горе
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
//Общество
//Общество
//Новости СМИ2
Лера Кудрявцева показала фото, как трогательно муж смотрит на дочку
//В мире
//Общество
//Общество
//Новости Redtram
В Кемеровской области женщину насмерть сбила снегоуборочная машина
//В мире
//Общество
Роухани: санкции США не оказали никакого влияния на экономику Ирана
//В мире
Госпогранслужба Украины усилила погранконтроль, в том числе в аэропорту Киева
//В мире
Захарова убеждена, что Россия победит в информационной войне
//Общество
//Общество
Очевидцы сообщили детали пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге
//Общество
Певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре и отнял у него телефон
//В мире
В Верховной раде назвали главную задачу будущего президента Украины
//В мире
СМИ рассказали о готовившемся покушении на президента Франции
//В мире
Посол России во Франции оценил возможные последствия выхода США из ДРCМД
//В мире
Минобороны КНР: военные столкновения Китая и США могут привести к катастрофе
В петербургском супермаркете вспыхнул пожар на площади 5 тыс. кв.м
"Мосгаз": взрыв газа не мог спровоцировать пожар в доме на юго-западе столицы