В Кемеровской области женщину насмерть сбила снегоуборочная машина

В поселке Шерегеш Кемеровской области женщина погибла под колесами снегоуборочной машины. Согласно последней информации источников, страшное происшествие случилось в минувшую пятницу, 9 ноября.

Авария была зафиксирована на улице Дзержинского. Водитель снегоуборочной машины начал сдавать назад, но не заметил пешеходов, которые находились за транспортным средством. В результате он совершил наезд на одну из женщин, даже не заметив этого. Другие пешеходы бросились на помощь пострадавшей.

Впоследствии оказалось, что женщине, попавшей под машину, было 43 года. Она скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью, сообщают местные СМИ.