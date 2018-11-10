Найдены обломки с верхней палубы судна, затонувшего в Охотском море
10 ноября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром стало известно, что спасателям удалось обнаружить обломки с верхней палубы судна "Анатолий Крашенинников", которое в минувшую пятницу затонуло в Охотском море неподалеку от мыса Лопатка.
Как сообщается на официальном сайте правительства региона специалисты тщательно обследовали береговую черту и нашли некоторые предметы, которые, вероятно, находились на верхней палубе сухогруза. Поиски затонувшего плавсредства будут продолжаться.
Напомним, десять человек, которые находились на борту судна, были спасены, а трое пока считаются пропавшими без вести. Не исключено, что причиной затопления стало смещение груза из-за шторма.
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