В Санкт-Петербурге три человека пострадали в ходе аварии с участием "скорой помощи" и мусоровоза. Происшествие случилось минувшей ночью у дома номер 38, расположенного на улице Кораблестроителей.

В результате ДТП травмы получили водитель, врач и пациент "скорой". Известно, что столкновение с мусоровозом допустил именно водитель машины медиков, передает РИА "Новости".

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Уточняется, что здоровью всех троих был нанесен вред средней степени. Ночью на месте работали специалисты. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.