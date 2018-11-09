В Москве неизвестные избили пенсионера и забрали у него 20 млн рублей
9 ноября 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 9 ноября, стало известно, что у московского пенсионера отобрали сумку с 20 миллионами рублей. Происшествие случилось у жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте в столице.
В ГУ МВД России по Москве отметили, что неизвестные злоумышленники избили пенсионера монтировкой и забрали у него сумку с деньгами, передает Агентство городских новостей "Москва". Пострадавший получил перелом костей черепа и ушиб головного мозга. В настоящий момент мужчина находится в больнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападавшего активно разыскивают сотрудники столичной полиции.
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