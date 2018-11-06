СК обнародовал видео с места пожара в Кузбассе, в котором погибли шестеро детей

Сотрудники следственного комитета РФ во вторник опубликовали видео с места пожара в Кузбассе. Ранее сегодня стало известно, что в ходе возгорания погибли восемь человек, среди которых шестеро детей.

На кадрах видно, что в заснеженном дворе стоит деревянный дом, часть которого выгорела изнутри. Кроме того, здание лишилось крыши.

Напомним, ранее стало известно, что при пожаре в частном доме в городе Юрге погибли пожилая женщина, тридцатилетний мужчина и шестеро детей в возрасте от двух до двенадцати лет. 42-летняя местная жительница, снимавшая жилье, смогла выжить. Устанавливаются причины случившегося.