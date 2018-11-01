В Ижевске при обрушении фонтана погиб школьник

В Ижевске часть конструкции законсервированного на зиму городского фонтана в летнем саду имени Горького упала на голову игравшему в парке школьнику и смертельно ранила его.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На месте работают следователи-криминалисты. Допрашиваются свидетели, на фирме-изготовителе фонтана изымается документация.

Летний сад имени Максима Горького расположен в центральной части Ижевска. Это старейший и самый благоустроенный и посещаемый парк города, пишет издание Свободная Пресса.