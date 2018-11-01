В столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке. Судно летело из Сыктывкара в Москву.

Пассажиров эвакуировали, жертв нет. Посадка прошла благополучно, воздушное судно не получило повреждений. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает Ura.ru.