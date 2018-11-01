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В аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся самолет с пассажирами
1 ноября 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
В столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке. Судно летело из Сыктывкара в Москву.
Пассажиров эвакуировали, жертв нет. Посадка прошла благополучно, воздушное судно не получило повреждений. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает Ura.ru.
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