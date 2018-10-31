Житель Приамурья раскопал на даче около десятка черепов с пулевыми отверстиями
31 октября 2018, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
В приамурье местный житель, выполняя работы на своем земельном участке, обнаружил человеческие останки: кости и черепа нескольких человек. В останках были найдены пулевые ранения.
По информации городского отдела полиции, кости были обнаружены в ходе строительных работ в селе Верхнеблаговещенское. Материалы были переданы в следственный комитет.
Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных.
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Копаю яму под фундамент и тут тебе на находка, у пятого зуб серебряный Может есть желающие перезахоронить? Это в Благовещенске.
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