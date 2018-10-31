Житель Приамурья раскопал на даче около десятка черепов с пулевыми отверстиями‍

В приамурье местный житель, выполняя работы на своем земельном участке, обнаружил человеческие останки: кости и черепа нескольких человек. В останках были найдены пулевые ранения.

По информации городского отдела полиции, кости были обнаружены в ходе строительных работ в селе Верхнеблаговещенское. Материалы были переданы в следственный комитет.

Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных.



