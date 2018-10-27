Неизвестный напал с автоматом на синагогу, есть жертвы
27 октября 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, в местной синагоге произошла стрельба из автомата, есть погибшие. Прибывшие на место происшествия полицейские также попали под обстрел.
Мужчина, личность которого пока не установлена, напал с автоматом на синагогу, где в субботу находилось большое количество людей. Укрывшиеся в здании люди забаррикадировались и вызвали полицию. Однако полицейские наряды, прибывшие на место происшествия, также попали под обстрел и были вынуждены укрыться за машинами.
К настоящему моменту сообщается, что как минимум трое полицейских погибли под обстрелом. Всего сообщается о восьми погибших. Количество раненых и пострадавших пока неизвестно. Не исключено, что число жертв может еще вырасти. Полицейским удалось обезоружить и арестовать нападавшего, сообщает РИА Новости.
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