Неизвестный напал с автоматом на синагогу, есть жертвы

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, в местной синагоге произошла стрельба из автомата, есть погибшие. Прибывшие на место происшествия полицейские также попали под обстрел.

Мужчина, личность которого пока не установлена, напал с автоматом на синагогу, где в субботу находилось большое количество людей. Укрывшиеся в здании люди забаррикадировались и вызвали полицию. Однако полицейские наряды, прибывшие на место происшествия, также попали под обстрел и были вынуждены укрыться за машинами.

К настоящему моменту сообщается, что как минимум трое полицейских погибли под обстрелом. Всего сообщается о восьми погибших. Количество раненых и пострадавших пока неизвестно. Не исключено, что число жертв может еще вырасти. Полицейским удалось обезоружить и арестовать нападавшего, сообщает РИА Новости.