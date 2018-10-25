В Сочи из-за паводка рухнул участок федеральной трассы, ж/д сообщение прервано

В Сочи в результате разгула стихии прервано движение по федеральной трассе, на его полное восстановление может уйти до двух суток. Об этом сегодня сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь на 25 октября в Сочи выпала практически месячная норма осадков - подтоплены Адлер, Хоста, Кудепста. Результатом наводнения стало обрушение участка трассы А-147 Джубга - Сочи.

Рухнул 20-метровый участок моста через реку Макопсе. Информации о пострадавших нет. Также мощный поток привел в плачевное состояние железнодорожный мост на станции «Дружба».

Из-за удара стихии автомобильное и железнодорожное сообщение между Туапсе и Сочи прекращено с четырех часов утра. Альтернативных путей для движения транспорта нет.







