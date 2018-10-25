//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Александр и Екатерина Стриженовы отмечают 31-ю годовщину свадьбы
- Актер из «Друзей» прокомментировал обвинения в краже пива
- Сын Наташи Королевой удивил певицу выбором будущей профессии
- В Samsung назвали слухами сообщения об иске для Ксении Собчак
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Краснодарском крае из-за ливней погибли два человека
25 октября 2018, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодарском крае продолжаются проливные дожди. К настоящему времени из-за стихии погибло два человека, пострадало трое, один числится пропавшим без вести, сообщают экстренные службы региона.
В Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах в зону подтопления попало около 1700 домов. В них живут почти 6000 жителей. Более 380 человек эвакуированы. Сообщается, что задержано 18 пассажирских поездов. «Поезд доехал до станции Горячий Ключ и встал. Я ночью на электричке уехала в Краснодар», - написала в соцсети одна из пассажирок.
В Туапсинском районе, подвергшемся наибольшим разрушениям, из-за стихии накануне введен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, ливни в Краснодарском крае и республике Адыгея продолжатся и сегодня. Все экстренные службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы. Сотрудники полиции помогают жителям эвакуироваться из мест затопления. Более 700 человек личного состава и 150 единиц техники участвуют в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Президенты Путин и Трамп в Париже решат важные для мира вопросы
//Армия
Минобороны РФ обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Глава МЧС предложил рыбакам оплачивать свое спасение со льда
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Криминал
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
Эксперты рассказали, как можно будет отследить «трудовую» онлайн
Александр и Екатерина Стриженовы отмечают 31-ю годовщину свадьбы
//В мире
В Киеве рассказали об угрозе для украинского рыболовства в Азовском море
//Общество
Видео: саратовский депутат "сел на диету" после скандала с министром
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
//Наука
//Общество
//Новости Redtram
//Здоровье
Учеными найден способ в два раза увеличить продолжительность жизни
//В мире
СМИ узнали о разработанном в США сценарии военного отторжения Крыма от России
Средний размер потребительского кредита в РФ вырос более чем на 30%
//В мире
Донбассу предрекли возобновление полномасштабной войны из-за слияния ДНР и ЛНР
//Общество
//Спорт
«Локомотив» терпит крупное поражение на своем поле от «Порту» со счетом 1:3
Лондон посчитал русских шпионов – Москве пора посчитать английских
//Здоровье
//Здоровье
//Соцпакет
//Соцпакет
//Спорт
//Спорт