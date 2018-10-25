В Краснодарском крае из-за ливней погибли два человека

В Краснодарском крае продолжаются проливные дожди. К настоящему времени из-за стихии погибло два человека, пострадало трое, один числится пропавшим без вести, сообщают экстренные службы региона.

В Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах в зону подтопления попало около 1700 домов. В них живут почти 6000 жителей. Более 380 человек эвакуированы. Сообщается, что задержано 18 пассажирских поездов. «Поезд доехал до станции Горячий Ключ и встал. Я ночью на электричке уехала в Краснодар», - написала в соцсети одна из пассажирок.

В Туапсинском районе, подвергшемся наибольшим разрушениям, из-за стихии накануне введен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, ливни в Краснодарском крае и республике Адыгея продолжатся и сегодня. Все экстренные службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы. Сотрудники полиции помогают жителям эвакуироваться из мест затопления. Более 700 человек личного состава и 150 единиц техники участвуют в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает РИА Новости.