Под Новосибирском в лобовом столкновении машин погибли три человека

Утром в среду, 24 октября, под Новосибирском в лобовом столкновении двух автомобилей погибли три человека. Как сообщили в ГУМВД по региону, данное происшествие случилось в Убинском районе области.

Авария произошла рано утром на 1246-м километре трассы Р-254, когда водитель автомобиля по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой иномаркой, передает РИА "Новости".

На месте от сильнейшего лобового удара скончался водитель второй машины. Владелец и пассажиры первого автомобиля были доставлены в больницу, где впоследствии от серьезных травм умерли водитель и одна женщина. Двое несовершеннолетних детей находятся под наблюдением врачей.