В Москву доставили 9 пострадавших при нападении в Керчи‍

Девять пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керчи доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщила журналистам глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова. Минздрав сообщил о состоянии раненых в керченском колледже на утро четверга

Сообщается, что пострадавших доставили в российскую столицу спецбортами с медицинскими модулями. По данным агентства ТАСС, перелет все керченские пассажиры перенесли нормально.

Из аэропорта Жуковский двух самых тяжелых пациенток доставили в институт неотложной детской хирургии и травматологии вертолетами, остальных перевозили автомобильные бригады.

Скворцова добавила, что состояние некоторых пациентов крайне тяжелое: "Они транспортировались интубированные, на искусственной вентиляции легких. Это был единственный шанс попытаться им помочь", - сказала она.