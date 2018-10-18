В Москву доставили 9 пострадавших при нападении в Керчи
18 октября 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Девять пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керчи доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщила журналистам глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.
Сообщается, что пострадавших доставили в российскую столицу спецбортами с медицинскими модулями. По данным агентства ТАСС, перелет все керченские пассажиры перенесли нормально.
Из аэропорта Жуковский двух самых тяжелых пациенток доставили в институт неотложной детской хирургии и травматологии вертолетами, остальных перевозили автомобильные бригады.
Скворцова добавила, что состояние некоторых пациентов крайне тяжелое: "Они транспортировались интубированные, на искусственной вентиляции легких. Это был единственный шанс попытаться им помочь", - сказала она.
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