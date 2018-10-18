Отец «керченского стрелка» рассказал о его характере и увлечениях

Отец «керченского стрелка» Владислава Рослякова, устроившего накануне взрыв и стрельбу в политехническом колледже, дал показания следователям, рассказав о характере и увлечениях молодого человека. Как студент из Керчи получил разрешение на ружье

Родитель поведал следователям, что с сыном было очень тяжело общаться. Владислав ничего не рассказывал об учебе в колледже. В детстве у него был один-единственный приятель, но связь с ним оборвалась, а новых друзей со временем юноша не завел.

Отец также пояснил, что Владислав увлекался компьютерными играми и оружием. При этом молодой человек получил хорошее воспитание и никогда не был замечен в проявлении агрессии. Впрочем, в показаниях родителя следует учитывать, что он ушел из семьи и не жил с сыном и его матерью.

Студент 4-го курса керченского политехнического колледжа Владислав Росляков накануне в среду привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. Сообщается о 20 погибших, среди которых пять преподавателей колледжа, и 54 пострадавших. После нападения Владислав Росляков совершил самоубийство, пишет URA.ru.