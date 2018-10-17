В одном из колледжей Крыма прогремел взрыв, погибли 10 человек

Взрыв прогремел утром в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли не менее десяти человек.

Источник в экстренных службах подтвердил данное сообщение и отметил, что в ходе взрыва пострадали около пятидесяти человек. Как уточняет ТАСС, предварительный осмотр места происшествия говорит о том, что в колледже по неустановленной причине взорвался газовый баллон.

В здании учебного заведения в настоящий момент работают специалисты, которые выясняют точные причины и обстоятельства трагедии.