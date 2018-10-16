Популярная мотоблогерша погибла в результате аварии в Москве
16 октября 2018, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в результате ДТП погибла популярная мотоблогерша Ольга Петрова. Авария произошла 13 октября на Рублево-Успенском шоссе. Девушке было 22 года. На ее аккаунт в Instagram подписаны почти 65 тысяч человек.
Мотоцикл, которым управляла девушка, столкнулся с легковым автомобилем. Ее имя внесено в электронную Книгу Памяти погибших мотоциклистов. В Сети о ней отзываются, как о светлом человеке и соболезнуют родным и близким. Судя по информации на ее странице в соцсети, Ольга окончила экономический факультет РУДН.
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