Популярная мотоблогерша погибла в результате аварии в Москве

В Москве в результате ДТП погибла популярная мотоблогерша Ольга Петрова. Авария произошла 13 октября на Рублево-Успенском шоссе. Девушке было 22 года. На ее аккаунт в Instagram подписаны почти 65 тысяч человек.

Мотоцикл, которым управляла девушка, столкнулся с легковым автомобилем. Ее имя внесено в электронную Книгу Памяти погибших мотоциклистов. В Сети о ней отзываются, как о светлом человеке и соболезнуют родным и близким. Судя по информации на ее странице в соцсети, Ольга окончила экономический факультет РУДН.