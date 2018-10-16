Самолет Су-27 рухнул на Украине

В генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили о том, что в районе села Уланов в Винницкой области Украины упал самолет Су-27 в ходе выполнения учебно-боевого полета. Ведется поисково-спасательная операция. Порошенко пригрозил России украинской авиацией: "Цена будет очень высокой"

Судьба пилотов на данный момент неизвестна. Предполагается, что крушение произошло во время авиационных тактических учений "Чистое небо - 2018", которые проходят при участии Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Порошенко пригрозил РФ украинской авиацией. Как объяснил украинский президент, совместные учения с НАТО нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой.