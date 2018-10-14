В Москве здание ФСБ на Лубянке‍ забросали яйцами

Группа злоумышленников забросала куриными яйцами дверь в приемную Федеральной службы безопасности на улице Большая Лубянка в центре российской столицы. Об этом сообщает телеканал РенТв.

Отмечается, что к зданию подошли около пяти человек, которые принялись метать в его сторону яйца. Один из хулиганов поджег файер и бросил его к дверям.

Охране удалось задержать двоих из группы нападавших. Одним из них оказался подросток, второй - гражданин Казахстана, именно он кинул к зданию файер.

Задержанным грозит административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", предусматривающей штраф или арест на срок до 15 суток.