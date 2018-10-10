Мужчина упал под поезд на станции метро «Тверская» в Москве
10 октября 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 10 октября, на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии столичного метрополитена пожилой мужчина упал с платформы на рельсы прямо под прибывающий на станцию поезд.
Машинист подвижного состава применил экстренное торможение, но поезд по инерции накрыл пассажира, который упал в спасательный желоб (междурельсье).
Напряжение с жесткого пути для извлечения пассажира из-под поезда было снято, к месту происшествия для оказания помощи незамедлительно направились медики.
Мужчина, 65-летний москвич, остался жив, но получил сотрясение головного мозга, а также некоторые растяжения мягких тканей и несколько ушибов.
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